EU untersucht Amazons Steuerdeal mit Luxemburg

Die EU-Kommission nimmt Steuernachlässe für den US-Internetriesen Amazon in Luxemburg genau unter die Lupe. In dem Fall sei eine „eingehende Untersuchung“ eingeleitet worden, teilte die Kommission am Dienstag in Brüssel mit.

Konkret geht es demnach um eine sogenannte Steuervorentscheidung der Luxemburger Behörden für die Konzerntochter Amazon EU S.à.r.l. aus dem Jahr 2003, die weiter in Kraft ist. Folge sei, dass der „größte Teil der europäischen Gewinne von Amazon“ zwar in Luxemburg „verbucht, dort aber nicht besteuert“ werde.