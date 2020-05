EU will an "Safe Harbor"-Abkommen mit USA festhalten

Ungeachtet der Aufregung um die NSA-Spionage-Affäre will die EU-Kommission am sogenannten "Safe-Harbor"-Abkommen mit den USA vorerst festhalten. Schwachstellen des bisherigen Vertrages sollten aber verändert werden, hieß es in dem Entwurf für eine in dieser Woche geplanten Erklärung, die Reuters am Montag vorlag.

"Die Veränderungen sollten die strukturellen Mängel in Bezug auf Transparenz und Durchsetzung ebenso betreffen wie die wesentlichen Prinzipien und Ausnahmen für nationale Sicherheitsbehörden", hieß es darin weiter. Eine reine Beibehaltung der jetzigen Bestimmungen favorisiert die Brüsseler Behörde demnach ebenso wenig wie eine Kündigung des Abkommens.