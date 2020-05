Evernote-Chef: NSA-Problem in wenigen Monaten lösbar

Der Gründer des Online-Speicherdienstes Evernote, Phil Libin, hält das Problem der Internet-Überwachung durch die NSA binnen weniger Monate für lösbar. „Wir leben in einer Demokratie, wir müssen unserer Regierung sagen, was wir wollen - und sie muss das tun“, sagte Libin der dpa bei der Internet-Konferenz LeWeb in Paris am Dienstag. Er rechne innerhalb von sechs Monate mit einer neuen gesetzlichen Regelung, die die Massenüberwachung einschränkt.