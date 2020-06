Ex-Geheimdienst-Chef will separates Internet

Michael Hayden, ehemaliger Chef des US-Geheimdiensts CIA, hat sich diese Woche für ein zweites, sicheres Internet stark gemacht. Er schlägt die Domain wie etwa .secure vor, die vom großen Rest des Internet abgekapselt ist. Es soll eine sichere Zone hinter einem großen Sicherheitswall werden, berichtet Nextgove. Unterstützung bekommt Hayden von anderen hochrangigen Beamten, wie etwa Keith Alexander, Chef des US Cyber Command.

Das zweite Netzwerk soll für Banken, öffentliche Einrichtungen, Regierungsstellen, Infrastruktur und ähnliches reserviert sein. Wer innerhalb der Domain aktiv sein will, muss sich ausweisen, Privatsphäre oder Anonymität gäbe es keine. Jeder Nutzer und seine Tätigkeit seien immer nachvollziehbar. Durch diese Methode will man Kriminelle von vorne herein ausschließen.