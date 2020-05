Exekutive will Voratsdatenspeicherungs-Alternativen

Die Strafverfolgungsbehörden setzen sich derzeit bei einer Fachtagung in Windischgarsten mit der Bekämpfung von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch auseinander. Mit dem Wegfall der Vorratsdatenspeicherung habe sich die Ermittlungstätigkeit in diesem Bereich erschwert, so der Tenor. Die Praktiker suchen nach neuen Ansätzen, um Tätern, die vor allem das Internet nutzen, auf die Spur zu kommen.

Für den Verfassungsgerichtshof (VfGH) waren die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung nicht mit dem Grundrecht auf Datenschutz sowie dem in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verankerten Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens vereinbar. Sie wurden daher mit 1. Juli außer Kraft gesetzt. Bis dahin waren Telekommunikationsunternehmen in Österreich verpflichtet, Handy- und Internetdaten ihrer Kunden sechs Monate lang zu speichern. Bei Verdacht auf eine strafbare, mit Vorsatz begangene und mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohte Handlung konnten die Strafverfolgungsbehörden auf dieses Daten zugreifen.