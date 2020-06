Experte: Auch Österreich braucht IT-Sicherheitsgesetz

In Deutschland hat die IT-Branche positiv auf den Mitte Dezember von der Regierung vorgelegten Gesetzesentwurf reagiert. "Die deutschen Kollegen sagen, es ist notwendig, das zu tun, um gesamtstaatlich stabiler zu sein", sagte Robin. "Es wird einen Standortnachteil geben, wenn es nicht zeitnahe eine adäquate Kopie von diesen Vorgaben auch für österreichische Firmen geben wird." Die in Wiener Neustadt ansässige IT-Sicherheitsfirma SEC Consult hat ihre Zentrale in Wien und Töchter in Deutschland, Kanada, Russland, Litauen und Singapur. Von den insgesamt 60 Mitarbeitern seien 40 "White Hat Hackers", erklärte Robin, also IT-Sicherheitsspezialisten im engeren Sinne.

"Das österreichische Internet ist kein Ponyhof, es ist nicht von anderen EU-Ländern abgeschottet", sagte Robin. "Es gibt Kostenschätzungen, wonach etwa ein Stromausfall alleine in Wien für eine gewisse Anzahl von Stunden bis zu 500 oder 600 Mio. Euro kosten würde." Einen solchen Ausfall zu verursachen wäre vergleichsweise billig, verweist Robin auf ein Bedrohungsszenario des Abwehramtes (einer der beiden Nachrichtendienste des österreichischen Bundesheeres, Anm.), wonach "mit Hacker-Angriffen, mit der einen oder anderen Sabotageaktion und mit dem Einsatz von etwa 10 Mio. Euro im Wesentlichen Österreich abschaltbar ist".