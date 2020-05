Expertengruppe will NSA die Flügel stutzen

Obama muss den etwa 40 Empfehlungen der von ihm selbst eingesetzten Gruppe nicht folgen. So hat er bereits entschieden, dass die Positionen des NSA-Direktors und des im Pentagon angesiedelten Kommandanten für Cybersicherheit in einer Hand bleiben sollen. Das bedeutet nach Ansicht der „ Washington Post“ und „ New York Times“ zwangsläufig, dass ein Militärangehöriger auch künftig die NSA leitet. Kritiker hatten gefordert, dass der Posten mit einem Zivilisten besetzt wird. Auch die Expertenkommission hat sich nach den Medienberichten für eine Trennung der Posten ausgesprochen.

Das Weiße Haus sei nach umfassender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass die Beibehaltung der Doppelfunktion für die Arbeit beider Einrichtungen am effektivsten sei, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, Caitlin Hayden.