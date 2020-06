Facebook tritt deutscher Bitkom bei

Facebook ist dem deutschen Branchenverband Bitkom beigetreten. Das weltgrößte Online-Netzwerk bekenne sich damit zum „nachhaltigen Austausch mit der deutschen IT-Industrie und Politik“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. „Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber den mehr als 20 Millionen deutschen Nutzern sehr ernst“, sagte Facebook-Kommunikationschef Elliot Schrage. Das Netzwerk arbeite eng mit deutschen Behörden zusammen. Politiker und Verbraucherschützer in Deutschland werfen Facebook immer wieder Verstöße gegen den Datenschutz vor.

Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien ( Bitkom) ist nach eigenen Angaben mit rund 1300 Mitgliedern der größte deutsche Branchenverband. Das 2004 gegründete Netzwerk Facebook hat seinen Hauptsitz in den USA, unterhält aber eine Repräsentanz in Hamburg. Weltweit sind rund 800 Millionen Menschen bei Facebook angemeldet.