Fernmeldeunion fordert uneingeschränkten Internetzugang

Der scheidende ITU-Chef betonte, dass die Organisation nicht die Regierung des Internets sei und auch nicht sein werde. Dass zwei Drittel der Menschen in den Entwicklungsländern und 90 Prozent der Bevölkerung in den 48 von den UN als "am wenigsten entwickelten Ländern" beschriebenen Staaten keinen Internetzugang haben, hatte Toure bereits am Vortag als inakzeptabel bezeichnet.

Zur Konferenz, die bis zum 7. November dauert, werden etwa 3.000 Delegierte erwartet. Zur Diskussion steht auch die Frage, wie stark sich die ITU in der Internetpolitik und bei Standardisierungsfragen engagieren soll. "Keine einzelne Einrichtung sollte das Internet regulieren, keiner kann das Internet allein regulieren", sagte Toure. Zu den anderen Themen gehört unter anderem die Cyber-Sicherheit.