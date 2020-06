Festnahme nach Angriff auf Polizei-Server

Festnahme

Datenveränderung

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

Staatsanwaltschaft

Hackerangriff

Patras

Polizei

) gibt es eine erste. Am Sonntag sei ein 23 Jahre alter Deutscher wegen des Verdachts des Ausspähens von Daten, derund der Computersabotage festgenommen worden, teilten dasund die Kölneram Montag mit.Der Mann soll für einenauf das Peil- und Ortungssystemderverantwortlich sein. In seiner Wohnung seien Beweismittel gefunden worden.

Die Ermittlungen, ob und welche Daten der Festgenommene von den Servern abgezogen hat, dauerten an. Unter anderem waren Telefonnummern und Namen von der Zollfahndung ins Internet gestellt worden, die auf einem Computer bei der Bundespolizei gespeichert waren.

Keine Daten veröffentlicht

Die Bundespolizei hatte nach Bekanntwerden des Hackerangriffs betont, ihre Ermittlungsdaten seien nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Die „ Bild am Sonntag“ berichtete, Computer der Bundespolizei seien schon seit September 2010 mit Spionageprogrammen - sogenannten Trojanern - infiziert. In Sicherheitskreisen wird befürchtet, dass doch Ermittlungsdetails im Internet auftauchen könnten.

Eine Gruppe namens „no name crew“, die offensichtlich hinter dem Datendiebstahl steckt, kündigt im Internet bereits den nächsten Angriff an. Unter dem Motto „Jetzt erst recht“ seien „neue Ziele auf Bundesebene ausgesucht“ worden - der Angriff beginne in gut neun Tagen.