futurezone verlost Karten für DNP14-Kongress

Weitere Schwerpunkte und Highlights bildet heuer etwa Beitrag von der Falter-Journalistin Ingrid Brodnig zur Anonymität im Netz. Das Thema hat gerade in letzter Zeit immer wieder zu hitzigen Debatten geführt. Auch ein Referat von Catharina Felke zu den neuesten Entwicklungen in Sachen Amtsgeheimnis vs. Informationsfreiheit und eine Auseinandersetzung mit der für Herbst geplanten Novellierung des Urheberrechtsgesetzes sowie Netzsperren sind Teil des Programms.

Spannend verspricht auch die Diskussion mit österreichischen EU-Abgeordneten zu werden, die am ersten Kongresstag ihre Standpunkte in Sachen Datenschutz und Netzpolitik darlegen und dem Publikum Rede und Antwort darüber stehen werden, welche Linie sie in diesen Fragen im Europäischen Parlament vertreten werden. Geleitet wird dieses Panel von der futurezone.at-Redakteurin Barbara Wimmer.