G8: Bekenntnis zu Grundprinzipien im Internet

Angela Merkel

bei einem Internet-Forum im Vorfeld des Gipfels weltweite Minimalstandards. Die deutsche Bundeskanzlerin) betonte, es gehe nicht nur darum, die Freiheit des Internets zu garantieren, sondern auch darum, die nötige Infrastruktur bereitzustellen. Ziel müsse sein, „dass das Internet schnell für jedermann erreichbar ist“.

An den Gipfel-Beratungen nahmen erstmals prominente Internet-Akteure teil, darunter Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und der langjährige Google-Chef Eric Schmidt. Vor dem Gipfel hatte es in Paris ein Internet-Forum gegeben. Sarkozy kündigte an, das Format werde in den kommenden Jahren wiederholt.

Kritik

Für seine Forderung nach einer Regulierung des Netzes wurde Sarkozy von Bürgerrechtsorganisationen scharf kritisiert. „Bevor man darüber nachdenkt, die Inhalte zu zensieren, muss man erstmal für freies Internet eintreten“, meinte etwa Jean-François Julliard von der Organisation Reporter ohne Grenze.