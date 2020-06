Geheimdienst macht Jagd auf Kinderpornografie im Netz

Großbritannien will mit einer neuen Spezialeinheit stärker gegen Kinderpornografie im Internet vorgehen. Beim Geheimdienst GCHQ werde eine Sondereinheit eingerichtet, die in Zusammenarbeit mit der Behörde zur Verbrechensbekämpfung (NCA) agiere, kündigte der britische Premierminister David Cameron am Donnerstag an.

"Wir werden diese Leute mit den gleichen Anstrengungen verfolgen, wie wir sie bei der Verfolgung von Terroristen und anderen internationalen Kriminellen unternehmen", sagte Cameron.