Glenn Greenwald ruft zum Schutz der Privatsphäre auf

Er rief die Hacker und Aktivisten am Kongress dazu auf, sich mit ihrem Wissen und Können für den Schutz der Privatsphäre einzusetzen, denn die Geheimdienste wollen alles überwachen, in jede noch so kleine Nische hineinschauen können, so Greenwald. Es mache sie verrückt, wenn sie jemanden für ein paar Stunden aus den Augen verlieren würden.

Greenwald kündigte er eine Fortsetzung der Enthüllungen an: „Es wird noch viele weitere Berichte geben.“ Für die "Zeit" hat sich Greenwald längst zum "Freiheitskämpfer" gemacht und damit die Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus überschritten, wie die Autoren urteilen.