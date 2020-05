Google-Chef: EU braucht "echten digitalen Binnenmarkt"

Google-Chef Eric Schmidt hat von der EU mehr Freiheiten für Technologiefirmen gefordert. Sie müsse „einen echten digitalen Binnenmarkt“ schaffen, sagte er am Montag in Brüssel. Wenn regulatorische Hürden wegfielen, hätten Start-up-Unternehmen direkt Zugang zu einer Milliarde Kunden - „einem Markt, der größer ist als die USA“. Europa könnte so die hohe Arbeitslosigkeit angehen.

In einem am Montag veröffentlichten Blogbeitrag für die EU-Kommission wirbt Schmidt für eine stärkere politische Unterstützung der Digitalwirtschaft und den Abbau bürokratischer Hürden. Der Beitrag erschien auf der Homepage von EU-Digitalkommissarin Neelie Kroes, einem Teilbereich des Internetauftritts der EU-Kommission.