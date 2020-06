Google Earth 6 integriert 80 Millionen 3D-Bäume

3D-Modus

In Bodennähe schaltet die Software automatisch in den 3D-Modus um. Neben den bereits aus den Vorgängerversionen bekannten 3D-Gebäuden flechtet Google an einigen ausgewählten Orten nun auch Bäume in 3D ein, um das Modell noch realistischer zu gestalten. Rund 80 Millionen Bäume sind Google zufolge in Städten wie Athen, Berlin, Chicago, New York, San Francisco und Tokyo integriert. 50 Baumsorten wurden berücksichtigt.

Historische Karten

Ebenfalls ausgebaut wurde die historische Kartenansicht. Ab sofort wird unten links das Datum des Bildmaterials eingeblendet. Ist historisches Kartenmaterial verfügbar, wie etwa eine Karte von Berlin aus dem Jahr 1943 kann diese Ebene mit einem Klick ausgewählt werden. Ein Zeitregler erlaubt die einfache Zeitreise auf der Karte mittels Maus.