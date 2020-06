Google kritisiert Gmail-Blockaden in China

Der US-Konzern hat der chinesischen Regierung vorgeworfen, sie torpediere Googles E-Mail-Service Gmail. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte der Dienst in China immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Chinas Vorgehen wird mit der Unterdrückung der Jasmin-Revolution in Verbindung gebracht.