Großbritannien hat bei EU-Datenschutz gebremst

In der Abschlusserklärung des EU-Gipfels am Freitag heißt es lediglich, dass ein solider, allgemeiner Rahmen für den Datenschutz in der EU „zeitgerecht“ verabschiedet werden solle. In einem Kommunique-Entwurf war noch das kommende Jahr als Zeitpunkt genannt worden. Damit sollte sichergestellt werden, dass die neuen Regeln vom EU-Parlament vor der Wahl im Mai 2014 endgültig auf den Weg gebracht werden könnten. In der Gipfel-Erklärung ist aber nur noch davon die Rede, dass es für die Vollendung des digitalen Binnenmarktes bis 2015 von entscheidender Bedeutung sei, die Vereinbarungen bis dahin zu verabschieden.