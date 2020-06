Gründer: VKontakte nun unter Kontrolle von Putin-Beratern

„Aus russischer Sicht war so etwas vermutlich unvermeidbar, aber ich bin glücklich, dass wir es siebeneinhalb Jahre lang ausgehalten haben. Wir haben viel geschafft. Und einiges davon kann nicht rückgängig gemacht werden“, so Durov in einem VKontakte-Posting. VKontakte zählt mehr als 100 Millionen Mitglieder, der Großteil davon in Russland und Osteuropa. Durov verkaufte unter Druck anderer Investoren seine letzten Firmenanteile im Januar. Ein Nachfolger soll laut VKontakte im Rahmen der nächsten Aufsichtsratssitzung bestimmt werden.