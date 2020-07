Grüne kritisieren zahnlose Datenschutzbehörde

Den Hinweis erhielten die Grünen von Andreas Krisch vom Internetbenutzer-Verein vibe.at, der sich bereits mit der Initiative AK-Vorrat gegen die Vorratsdatenspeicherung engagiert hat. Alarmierend ist für Steinhauser vor allem die Antwort, die er in einer Budgetanfrage bekommen hat. "Die Datenschutzbehörde wird von der IKT-Abteilung des Bundeskanzleramtes betreut und mit Know-how versorgt", heißt es darin. Damit sei die Unabhängigkeit neuerlich gefährdet, was der Europäische Gerichtshof ( EuGH) schon an der Datenschutzkommission als Vorgängerin moniert hatte.

Zu befürchten sei nun ein Vertragsverletzungsverfahren, sollte die EU-Kommission etwa den Eindruck gewinnen, dass die budgetäre Autonomie der Behörde nicht gegeben sei, so Steinhauser. Darum gehe es ihm aber gar nicht, er wolle vor allem eine funktionierende Behörde, sagte er.