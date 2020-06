Hacker-Angriffe: 19-Jähriger gegen Kaution frei

Der 19-jährige Brite ist am Montag gegen Zahlung einer Kaution freigelassen worden. Der Mann darf gemäß seinen Kautionsauflagen nicht ins Internet. Außerdem muss er eine elektronische Fußfessel tragen und darf das Haus nur in Begleitung eines Elternteils verlassen.

Der 19-Jährige war vergangene Woche nach gemeinsamen Ermittlungen von FBI und Scotland Yard gegen die Hackergruppen Anonymous und Lulz Security festgenommen worden. Eine erste Entlassung auf Kaution war am Samstag noch am Einspruch der Staatsanwaltschaft