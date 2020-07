Hacker attackieren britische Polizeibehörde

Die Website der britischen Polizeibehörde zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens (Soca) ist durch einen Hackerangriff lahmgelegt worden. Man habe die Internet-Präsenz nach einer sogenannten DDoS-Attacke am späten Mittwochabend vom Netz genommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in London. Bei DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) werden die Server mit Anfragen überflutet, bis sie in die Knie gehen. Sie können so ohne viel Aufwand lahmgelegt werden. Zu möglichen Tätern oder Motiven des Hackerangriffs verweigerte der Sprecher jede Aussage.

Beliebtes Angriffsziel

Soca hatte im vergangenen Monat gemeinsam mit der US-Bundespolizei FBI 36 Websites vom Netz genommen, auf denen mit gestohlenen Kreditkarten-Daten gehandelt worden sein soll. Mit den Daten hätte nach Soca-Angaben ein Schaden von bis zu 500 Millionen Pfund (rund 615 Mio Euro) angerichtet werden können. Die Webseite von Soca war auch im Juni vergangenen Jahres nach einem Angriff der Hackergruppe LulzSec vom Netz.