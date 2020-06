Hacker: Daten der BART-Polizei online

Hacker, die dem internationalen Kollektiv Anonymous angehören wollen, haben Namen, eMail-Adressen, Whnadressen und Passwörter von 102 Polizisten veröffentlicht, die für die "Bay Area Rapid Transit" (BART) in San Francisco arbeiten. Damit will man sich offensichtlich für das Vorgehen der BART nach geplanten Protesten gegen die Tötung eines 45-jährigen Obdachlosen durch die BART-Polizei im März rächen. Vergangenen Freitag wurde der Mobilfunk-Empfang in einigen Stationen gekappt, um die Organisation der Proteste über Handys zu stoppen (die futerezone