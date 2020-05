Hackerangriff keine Behinderung für Arbeit des Bundestags

Die Aufklärung des bisher schwersten Hackerangriffs auf das interne Datennetz des Bundestages zieht sich hin. Die Ursachenforschung werde noch einige Tage dauern, sagte eine Bundestags-Sprecherin am Sonntag auf Anfrage. Die Analysephase durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik könnte sich noch über zwei bis drei Tage erstrecken. Es sei aber davon auszugehen, dass es mit Beginn der aktuellen Sitzungswoche keine Behinderungen in der Parlamentsarbeit gebe.

Die Vorsitzende der IT-Kommission und Vizepräsidentin des Parlaments, Petra Pau (Linke), hatte zuvor erklärt, bisher gebe es keine Hinweise, dass Informationen abgeflossen seien. Mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik werde weiter geprüft, wer der Angreifer sei. Es werde versucht, das Netz geschlossen zu halten, sagte Pau am Samstag: „Wir arbeiten daran.“