Handel warnt vor Verlust von 2000 Arbeitsplätzen

In jedem Falle würden sich die einzelnen Produkte zwischen 5 und 30 Prozent verteuern, weshalb die heimischen Unternehmen an den ausländischen Onlinehandel verlieren würden, der an die Abgabe nicht gebunden sei, so die Befürchtung. Den Effekt solcher Preisaufschläge für den Handel lasse sich an der Mitte der 90er eingeführten Reprografievergütung auf Drucker ablesen, unterstrich Thomas Schöfmann, Geschäftsführer von Conrad Electronics: "Ich verkaufe ein Drittel der Druck von früher - wenn überhaupt."