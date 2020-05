Heimische Provider greifen Netzneutralität aktiv an

Netzneutralität

Es geht um eigene Spezial-Dienste, die ein höheres Anforderungsprofil haben, es geht um eine Kombination von Diensten sowie im Fall Spotify-Drei und es geht auch um Leistungsklassen (Anmerkung: z.B. höhere Gebühren für LTE). Und dort befinden wir uns eigentlich im Herzstück der Netzneutralitätsdebatte.

In Deutschland gibt es die Netzallianz Digitales Deutschland, die derartige Leistungsklassen bzw. Qualitätsklassen diskutieren, um damit den Breitbandausbau am Land zu finanzieren. Gibt es in Österreich also eine ähnliche Entwicklung?

Da sprechen Sie ein Spannungsverhältnis an. Auf der einen Seite sind wir natürlich sehr stark daran interessiert, dass es Investitionen in den Netzausbau gibt. Die Telekommunikationsunternehmen verzeichnen seit Jahren Umsatzrückgänge und trotzdem gibt es die Notwendigkeit, die Netze auszubauen. Hier müssen auf der einen Seite Investitionen gesichert werden, auf der anderen Seite kann diese Investition nicht die Innovation auf der anderen Seite gefährden. Hier geht es aus meiner Sicht darum, beide Seiten in der Balance zu halten. Das wäre die große Anforderung an die Regelung: Investitionen sicherstellen, aber Innovation nicht zu gefährden.

Ist das nicht ein ähnlicher „Kuhhandel“ wie die Abschaffung der Roaming-Gebühren im Gegenzug zu Zugeständnissen bei der Aufweichung von der Netzneutralität, der auf EU-Ebene versucht wurde?

Ich würde das nicht als Kuhhandel bezeichnen, das ist die Ausforderung einer ausgewogenen Regulierung, diese Zielkonflikte unter einen Hut zu bringen. Das wird die Aufgabe und die Kunst sein. Hier gibt es nicht schwarz und weiß, wie auch die internationale Entwicklung zeigt, sondern das ist eine sehr komplexe Fragestellung, die einer breiten Diskussion bedarf, damit man eine ausgewogene Regelung schaffen kann.

In den USA zahlt Netflix an alle vier großen Internetprovider Gebühren, damit die Streaming-Qualität verbessert wird. Nun hat auch A1-Chef Hannes Ametsreiter Netflix in Österreich ein ähnliches Angebot gemacht. Ist das aus RTR-Sicht akzeptabel?

Grundsätzlich besteht der Anreiz für Netzbetreiber, genau diese Verträge abzuschließen. Andererseits gibt es auch von den „Netflixs dieser Welt“ den Anreiz, das abzuschließen, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Diensten zu haben. Aus diesem Grund beeinträchtigt das wiederum die Dienstevielfalt. Deshalb stehen wir solchen Verträgen sehr kritisch gegenüber. Zur Zeit gibt es aber kein Verfahren zu diesem Thema. Es gibt aber auch hier kaum eine Handhabe von einer Regulierungsbehörde, steuernd einzugreifen.