Hochwasserschutz mit Open Data in Kremsmünster

Eine erste Web-App, welche diese Messwerte abruft und auf einer eigenen Karte darstellt, wurde bereits erstellt. Diese Web-App von Sindre Wimberger wurde zudem gleich bei der Programmierung darauf ausgelegt, dass auch mehrere Messstellen angezeigt werden können. Die Web-App ist hier abrufbar.

Damit steht das App-Projekt allerdings erst am Anfang. „Warum nicht eine Smartphone-App programmieren, die einen gefährdeten Hausbesitzer akustisch warnt, wenn sich der Pegelstand der Alarmgrenze nähert?“ Das kann sich zumindest der Kremsmünsterer Gemeindeamtsleiter Reinhard Haider vorstellen, der Kremsmünster als E-Government-Gemeinde in Österreich positioniert hat. Außerdem ist das Open-Data-Projekt übertragbar konzipiert, das heißt dass die Daten von Dutzenden Messstellen in ganz Oberösterreich sehr rasch zur Verfügung gestellt werden können.