ICANN gab Bewerber für neue Domains bekannt

auf eine Bewerbung verzichteten, erhielt man diese ohne Vorbehalte. nic.at ist für die technische Verwaltung von insgesamt zwölf europäischen Bewerbern zuständig, darunter auch ., .hamburg und .brussels. Neben .und .wien hat sich auch die, die inunter anderem diesowie die donau Versicherung betreibt, für eine Bewerbung entschieden und suchte bei derum die .vic-TLD an.

Umstrittenes Bewerbungsverfahren

Ab Juli prüft die ICANN die ersten Anträge. So dürfen die Bewerber keine Markenrechte verletzten und müssen bestimmte technische Anforderungen erfüllen. Dazu führt die ICANN bereits seit dem 8. Juni ein Reihungsverfahren durch, bei dem zunächst insgesamt 500 Bewerber ausgewählt werden. Die Bewerber werden zunächst nach geografischen Regionen aufgeteilt: USA, Europa, Afrika, Asien sowie Lateinamerika inklusive der Karibik. Damit haben Bewerber etwa aus Afrika oder Lateinamerika einen Vorteil. Alle Bewerber aus diesen Regionen dürften im ersten Gang durchkommen.

In einem zweiten Schritt können Bewerber zu einem klar definierten Zeitpunkt in einer von der ICANN bereitgestellten Oberfläche einen Button drücken. Wer in dieser Art Lotterie am nächsten an die vorgegebene Zeit heranreicht, ist in seiner Region einen Schritt weiter. Dabei sollen Differenzen bis in den Millisekundenbereich gezählt werden. Das Verfahren soll so lange wiederholt werden, bis die Gruppe 500 Bewerbungen erreicht hat. Bei mehreren Bewerbern um die gleiche Adressendung etwa für .web werden alle der ersten Gruppe zugeteilt, in der sich einer der Bewerber befindet. Ab Dezember will die Organisation erste Ergebnisse veröffentlichen. Da einige Endungen voraussichtlich heiß umkämpft sein werden, dürfte sich das Verfahren in einigen Fällen weiter hinziehen. Prof. Wolfgang Kleinwächter von der Universität Aarhus geht davon aus, dass spätestens Anfang 2014 die ersten Adressen mit den neuen Endungen ans Netz gehen, die ICANN selbst rechnet mit April oder Juni 2013.

Experten: gTLDs sind Geldmacherei

Die Ausweitung des Internet-Adressraums ist allerdings umstritten. Befürworter verweisen darauf, dass in einigen Adressräumen immer weniger griffige Adressen frei sind, etwa bei den .de-Endungen für deutsche Websites. Namen wie stadtplan. berlin sollen die Navigation künftig erleichtern; und die Marketingbranche hofft auf neue Vermarktungsmöglichkeiten. Wolfgang Kleinwächter, der bei der ICANN im Gremium für generische TLD sitzt, erhofft sich außerdem Innovationen: „Die neuen Adressen geben den Eigentümern viel mehr Spielraum und Rechte." Nach Ansicht der Internet-Expertin Jeanette Hofmann stehen mittlerweile aber kommerzielle Interessen im Vordergrund.

„Anfangs ging es um mehr Vielfalt im Namensraum", sagte die Direktorin des Instituts für Internet und Gesellschaft in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Einige Bewerber hätten jedoch Hunderte Adressen beantragt. „Da stellt sich eine neue Industrie auf", bedauerte die Politikwissenschaftlerin. Vor allem den Inhabern von Markenrechten könnte die neue Vielfalt Probleme bereiten. Zwar gibt es Möglichkeiten, eingetragene Namen zu schützen, der Aufwand dürfte mit der Zulassung Hunderter neuer Top Level Domains jedoch deutlich höher sein als im Moment. Unter anderem die US-Regierung hatte deswegen Bedenken gegenüber den ICANN-Plänen geäußert, sich aber nicht durchsetzen können. Experten wie die Internet-Expertin Esther Dyson befürchten, dass durch die Erweiterung eher Redundanzen entstehen, die das Internet unnötig unübersichtlicher machen als dass tatsächlich mehr Gestaltungsfreiheit ensteht.