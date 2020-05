Internet-Provider im Visier ungarischer Steuerpläne

Die zumeist für ausländische Konzerne geltenden Sondersteuern würden ab kommendem Jahr so ausgeweitet, dass auch Netz-Provider unter ihren Geltungsbereich fallen, erklärte der ungarische Wirtschaftsminister Mihaly Varga am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Budapest. Einzelheiten über die Höhe der neuen Abgabe nannte er keine.

Medienberichten zufolge, sieht der Gesetzesentwurf vor, dass durch die neue Steuer 150 Ungarische Forint (0,48 Euro) pro angefangenem Gigabyte Datenverbrauch anfallen. Es wird befürchtete, dass die anfallenden Mehrkosten an die Konsumenten weitergegeben werden, wodurch die Preise für Datenpakete in Höhe getrieben werden könnten. Das könnte auch bedeuten, dass der Zugang zu webbasierten Informationen in Ungarn zunehmend eine Frage des Einkommens darstellt.

Gegen die Steuerpläne formiert sich unterdessen Protest auf Facebook. Der Facebook-Gruppe, die sich gegen die Abgabenpläne der Regierung stark macht, schlossen sich innerhalb weniger Stunden bereits mehr als 65.000 User an.