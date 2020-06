Internetportale sollen Büros in der Türkei öffnen

Die türkische Regierung erhöht den Druck auf soziale Medien weiter. Ausländische Internetunternehmen, die mit Onlineportalen Geld verdienen, müssten Büros in der Türkei eröffnen, sagte der türkische Finanzminister Mehmet Simsek am Dienstag in Ankara.

"Wenn sie gute Absichten haben, eröffnen sie eine Vertretung. Oder sie haben schlechte Absichten und wir setzen uns hin und denken über Alternativen nach", sagte Simsek.