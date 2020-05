Iranischer Präsident Rohani kritisiert Internet-Zensur

Mit scharfen Worten hat der iranische Präsident Hassan Rohani die Internet-Zensur in seinem Land kritisiert. Die gegenwärtige Politik, beliebte Internetseiten wie Facebook, Twitter oder YouTube auszufiltern, funktioniere nicht, sagte Rohani am Sonntag in einer vom Staatsfernsehen live übertragenen Rede. "Es gibt keine andere Methode als Überzeugungsarbeit, Gewalt führt zu nichts", sagte er weiter.

Mit Hilfe eines Filtersystems verwehren die iranischen Behörden ihren Landsleuten den Zugang zu hunderttausenden Internetseiten mit politischem oder sexuellem Inhalt. Viele werfen den Behörden zudem vor, die Internet-Geschwindigkeit bewusst zu drosseln, um den Zugang zu Websites zu erschweren. Im vergangenen Monat entschied Rohanis Regierung, den Zugang zum schnellen mobilen Internet massiv auszuweiten. Damit stieß der moderate Präsident bei konservativen Hardlinern auf scharfe Kritik.