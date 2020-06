Israelische Cyberangriffe auf Börsen

Nach den Hacker-Angriffen auf israelische Websites haben sich israelische Hacker am Dienstag laut einem Medienbericht Zugang zu den Netzwerken arabischer Börsen verschafft. Wie das israelische Nachrichtenportal Ynet am Dienstag berichtete, gelang es einer Gruppe israelischer Hacker, die Websites der Börsen in der saudiarabischen Hauptstadt Riad sowie in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu stören. Am Dienstagabend funktionierten die Seiten wieder normal.

"Ihr seid gewarnt"

Ynet zitierte aus einer Mitteilung der Gruppe, in der diese sich zu den Cyber-Attacken bekennt und diese als Reaktion auf die Angriffe „jämmerlicher saudiarabischer Hacker“ vom Vortag bezeichnet. „Wenn die Angriffe der saudiarabischen Hacker weitergehen, werden wir die nächste Etappe nehmen und diese Seiten (...) für Wochen oder sogar Monate (...) zum Stillstand bringen“, heißt es demnach in der Erklärung. „Ihr seid gewarnt.“

Angriffe auf Fluggesellschaft

Am Montag waren die Internetseiten der israelischen Fluggesellschaft El Al, der Börse in Tel Aviv sowie von mehreren israelischen Banken für mehrere Stunden lahmgelegt worden. Israels Vize-Außenminister Dany Ayalon sprach von „terroristischen“ Angriffen und drohte mit Vergeltungsmaßnahmen im Cyberspace. Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas-Organisation lobte am Montag die Hacker-Angriffe gegen Israel als „neue Form des arabischen und islamischen Widerstands gegen die israelische Besatzung“.

Am 11. Jänner hatte ein israelischer Hacker mitgeteilt, er habe die Daten von 217 Kreditkarten von Saudiarabern veröffentlicht. Zuvor hatten saudiarabische und palästinensische Hacker die Daten von mehr als 20.000 israelischen Kreditkartenbesitzern offengelegt und die Websites öffentlicher Dienste wie der Feuerwehr angegriffen. Aufgrund der häufiger werdenden Cyber-Attacken betreibt Israel seit Anfang des Jahres ein eigenes Abwehrsystem gegen solche Angriffe.