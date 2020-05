IT-Visionäre zwischen Big-Data-Träumen und NSA-Ballast

Der einstige Apple-Manager Tony Fadell, der inzwischen mit seiner eigenen Firma Nest elektronische Thermostate und Hightech-Rauchmelder verkauft, schwärmt vom dem Segen vernetzter Haustechnik. Gadget-Fan Robert Scoble verspricht eine Zukunft, in der man automatisch nur relevante Werbung bekommt, weil die Anzeigensysteme wissen, wo, was und wann man einkaufen will. Und Microsoft-Manager Satya Nadella erzählt von einem System, dass die Bewegungen aller Gäste in einem Stadion im Auge behält.

Es ist auf den ersten Blick genau der falsche Zukunftsentwurf mitten in der scheinbar endlosen Flut von NSA-Enthüllungen. Schließlich sammeln sich mit Big-Data-Systemen auch immer mehr Informationen, die ein Geheimdienst abgreifen könnte. Doch viele in der Branche zeigen sich zuversichtlich, das Problem in Griff zu bekommen.

So sagt der Gründer des Online-Speicherdienstes Evernote, Phil Libin, in Paris, es sei eigentlich eine ganz einfache Sache: „Wir müssen unserer Regierung sagen, was wir wollen - und sie muss das tun.“ Eine Aufgabe für vielleicht sechs Monate, man lebe schließlich in einer Demokratie. Und der Technik-Chef des Online-Händlers und Cloud-Dienstleisters Amazon, Werner Vogels will das Problem vom anderen Ende lösen: Geheimdienste würden immer spionieren, also müsse man den Kunden starke Verschlüsselungs-Technik in die Hand geben.