Justizminister fordert mehr Transparenz von Google

Bundesjustizminister Heiko Maas ( SPD) hat angesichts der Marktmacht von Google erneut mehr Transparenz des Internetsuchmaschinen-Betreibers gefordert. Er strebt zwar nicht die Herausgabe des Suchalgorithmus im Detail an, wie er in der „ Bild am Sonntag“ klarstellte, nachdem frühere Äußerungen von ihm so interpretiert worden waren. Aber: „ Google muss die Kriterien, nach denen die Suchergebnisse geordnet werden, offenlegen.“

„Die Nutzer von Google sollten nachvollziehen können, wie die Suchergebnisse sortiert werden. Dabei geht es auch darum, inwiefern Suchergebnisse etwa durch wirtschaftliche Interessen manipuliert werden“, erklärte Maas. „Alle Informationen, die Suchergebnisse wesentlich beeinflussen, sollten erkennbar sein. Welche Rolle spielen etwa die eigenen Profildaten? Inwiefern sind Daten von Google gelöscht worden? Werden Kunden von Google bevorzugt? Welche Rolle spielt Werbung? Das sollten die Nutzer schon wissen.“