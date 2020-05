Kalifornien verbietet Kameradrohnen für Paparazzi

Paparazzi haben es künftig in Kalifornien schwer, ihre Ziele per Kameradrohne vor die Linse zu bekommen. Der US-Staat verabschiedete am Dienstag Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre, von denen vor allem Prominente profitieren dürften. Gouverneur Jerry Brown unterzeichnete unter anderem ein Gesetz, das den Einsatz von Kameradrohnen zur „Aufnahme persönlicher und familiärer Aktivitäten“ verbietet.

Der Abgeordnete Ed Chau, der das Gesetz initiiert hatte, begrüßte den Schritt auf seiner Internetseite. Mit der immer weiter voranschreitenden Technologie wachse auch die Gefahr der Verletzung der Privatsphäre, schrieb er. „Ich gratuliere dem Gouverneur zu dieser Unterschrift“, fuhr er fort.