Kampagne gegen geplante Festplattenabgabe

Erst gestern hat die Initiative für Netzfreiheit in einem offenen Brief an Justizminister Brandstetter und Kulturminister Ostermayer die Abgabe scharf kritisiert und sich damit auch gegen ein Leistungsschutzrecht für Verlage gestellt. "Wir müssen jetzt alle Kräfte mobilisieren. Jede Stimme zählt, um die Regierung wachzurütteln“, so Schöfmann.