Keine Gnade für WikiLeaks-Quelle Manning

Die US-Militärjustiz hat ein Gnadengesuch der zu 35 Jahren Haft verurteilten WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning abgelehnt. Nach Prüfung des Antrags habe General Jeff Buchanan die Strafe bestätigt, so die US-Streitkräfte am Montag. Manning bleibt die Berufung, um das Urteil anzufechten. Die 26-Jährige stand als Bradley Manning vor Gericht, nahm nach dem Prozess aber eine weibliche Identität an.

Manning war im August 2013 wegen der Weitergabe von hunderttausenden Geheimdokumenten an die Enthüllungswebsite WikiLeaks verurteilt worden. Derzeit sitzt sie im Militärgefängnis Fort Leavenworth im Bundesstaat Kansas. Bei guter Führung könnte Manning nach Angaben ihrer Anwälte bereits ab Februar 2020 auf Bewährung freikommen.