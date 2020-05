Kim Dotcom mischt neuseeländischen Wahlkampf auf

Skandalöse Enthüllungen hat Kim Dotcom angekündigt. Der schillernde deutsche Internetunternehmer will den Wahlkampf in Neuseeland aufmischen. Er hat in seiner Wahlheimat eine Partei gegründet, und bietet wenige Tage vor dem Urnengang (20. September) als Wahlkampfhelfer Glenn Greenwald, den US-Journalisten und Enthüller von Geheimdienstinformationen, sowie per Video dessen Informanten Edward Snowden und den Wikileaks-Gründer Julian Assange auf.

Am Ende sind es vor 1500 Zuschauern in Auckland die schon aus anderen Ländern bekannten Vorwürfe massiver Überwachung der Bürger, was die Regierung umgehend zurückweist. Die Zuschauer werden den Verdacht nicht los, dass es hier vor allem um Dotcom (40) selbst und seinen Kreuzzug gegen die US-Regierung geht. US-Ankläger wollen ihm wegen massiver Copyright-Verletzungen den Prozess machen. Der Gründer der Internettauschplattform Megaupload wehrt sich gegen die Auslieferung.