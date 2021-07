Kim Dotcom will Partei gründen

Mega-Chef kündigt den Start einer noch namenlosen Partei für Jänner 2014 an. Dotcom will damit bei den kommenden Parlamentswahlen in Neuseeland antreten.

Der Internet-Unternehmer Kim Dotcom (vormals Schmitz) will für die Parlamentswahlen im kommenden Jahr in Neuseeland eine eigene Partei gründen. Sie werde im Jänner, pünktlich zum zweiten Jahrestag seiner Festnahme in seinem Haus in Auckland, ins Leben gerufen, teilte der 39-Jährige am Montag mit. Noch hat die Partei keinen Namen, und auch das Programm erscheint reichlich vage. Dennoch erhält Schmitz nach eigenen Angaben "viele ermutigende Botschaften" über die sozialen Netzwerke.

Der deutsche Unternehmer war am 20. Jänner 2012 in seinem Haus in Auckland verhaftet worden, ist aber wieder auf freiem Fuß und wartet auf eine Gerichtsentscheidung zu einem Auslieferungsantrag aus den USA. Sie werfen dem Chef der inzwischen abgestellten Internetplattform Megaupload vor, mit der massiven Verbreitung von Raubkopien ein Millionenvermögen angehäuft zu haben. Bei einer Verurteilung wegen Unterschlagung und umfangreicher Urheberrechtsverletzungen drohen dem 39-Jährigen in den USA bis zu 20 Jahre Haft. Er weist die Vorwürfe zurück.

Als deutscher Staatsbürger kann Kim Dotcom zwar selbst kein Abgeordneter werden. Dies hindere ihn jedoch nicht daran, eine eigene Partei zu gründen, sagte er der Internetseite torrentfreak.com. Premierminister John Key dagegen bezeichnete unterdessen die Ankündigung als reine Show. Er schlug vor, Dotcom solle seine Bewegung "Partei ohne Hoffnung" nennen.