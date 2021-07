Klarnamen-Politik bremst Hass-Postings nicht

Selbst der Kurznachrichten-Dienst Twitter , wegen der freien Wahl des Nutzernamens sogar bei den Anonymous-Aktivisten beliebt, hadert mit mit Pseudonymen. So meinte Twitter-CEO Dick Costolo kürzlich in einem Interview mit der Financial Times , dass es frustrierend sei, wie die gebotene Anonymität auf erschreckende Weise missbraucht werden würde. Jüngstes Beispiel: Die britischen Olympioniken Tom Daley und Zoe Smith wurden von Twitter-Trollen

Facebook bietet deswegen auch ein eigenes Kommentar-System an, dass sich unter Online-Artikeln einblenden lässt und ausschließlich Kommentare von angemeldeten Facebook-Mitgliedern erlaubt. Der Hightech-Blog Techcrunch verbaute es etwa in seiner Webseite - seither sollen die Trolle weniger und die Qualität der Postings höher geworden sein.

Die brutale RealitätWas in der Theorie plausibel klingt, scheitert aber offenbar an der Praxis. Wirft man etwa einen schnellen Blick auf die Facebook-Seite von HC Strache, finden sich folgende Postings, die allesamt unter Realnamen abgegeben wurden und nicht unter dem Schutzmantel der Anonymität:

“Ihr seit´s alle so lächerlich hahaha xD die ganze fpö/fpk ist einfach nur ein riesengroßer haufen SCHEISSE!!!!”

“Der Faymann ist ein richtiger falscher Sack und linke Drecksack dem könnte ich Stundenlang in die Goschen eine hauen das falsche lachen und das dreckige benehmen”

“du hurnkind oesterreicher ich toete ganz oesterrteich”

Ähnliche Erfahrungen hat man auch in Südkorea gemacht. Dort wurde 2007 eine Klarnamen-Pflicht für Webseiten mit mehr als 100.000 Nutzern eingeführt - was aber lediglich zu 0,09 Prozent weniger beleidigenden Online-Kommentaren führte und die Regel wieder fallen gelassen wurde.

"Ungefilterte Wahrheit"Dem Berliner Internet-Soziologen Stephan Humer (www.internetsoziologie.de) zufolge sei es ein Irrglaube, dass echte Online-Identitäten zu weniger Trollen und einer gesitteteren Diskussion führen würden. Der Wert von Anonymität würde vielmehr unterschätzt werden. So erst könne sich die “ungefilterte Wahrheit” zeigen, “man sieht viel eher den echten Menschen, weil er sich nicht mehr bemühen muss, die Regeln, die seine echte Identität verlangen würde, zu erfüllen”, so Humer zur futurezone. Notwendig seien Klarnamen gar nicht: “Wenn jemand Unsinn sagt, dann bleibt es Unsinn, egal unter welchen Namen er geschrieben wurde. Wichtiger ist, dass es in einem Forum Menschen gibt, die die Diskussion wieder in geregelte Bahnen lenken.”

Das Drängen der Nutzer auf die Verwendung von Klarnamen, um die Qualität der Postings zu verbessern, hält auch Humer für ein fadenscheiniges Argument. “ Twitter und Facebook ist es ja eigentlich wurscht, was man diskutiert, Hauptsache, man verbringt viel Zeit bei ihnen.”