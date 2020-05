Kompromiss: EU-Ausschuss will freies Internet sichern

Auch bei den umstrittenen „ Spezialdiensten“ konnten Verbesserungen gegenüber dem EU-Kommissionsentwurf erwirkt werden. „Wir konnten die Einführung der sogenannten Spezialdiensten massiv einschränken. Große Telekom- und Internetkonzerne hätten sich in die Überholspur einkaufen können. Das wäre in etwa so, wie wenn sich der Autohersteller BMW bei der Autobahnbetreibergesellschaft ASFINAG einkaufen könnte und dann nur noch BMWs auf der Überholspur fahren dürften. Im Internet muss weiter die Netzneutralität gewährleistet werden, also auch junge Start-ups und kreative Ideen müssen gegenüber großen Konzernen Einstiegschancen haben“, so Weidenholzer.

Das Ergebnis des Ausschusses (hier finden Sie alle Kompromisse im Detail als PDF) wird nun im federführenden Ausschuss Industrieausschuss (ITRE) berücksichtigt. Dort wird am 27. Februar 2013 abgestimmt, bevor das Thema im Plenum allen EU-Parlamentariern vorgelegt wird. Erst vor kurzem starteten Bürgerrechtsorganisationen aus fünf verschiedenen Ländern der EU mit safetheinternet.eu eine Kampagne zur Sicherung von Netzneutralität in Europa. Dies düfte wohl als "erster Teilerfolg" verbucht werden.