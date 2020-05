Kritik an deutscher Vorratsdatenspeicherung wächst

Die Kritik an der geplanten Vorratsdatenspeicherung nimmt vor der ersten Beratung des Gesetzentwurfs im Bundestag zu. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages mahnt in einem Gutachten Korrekturen an. Es bestünden Unklarheiten, etwa hinsichtlich der „Löschung von Daten, die von vornherein für die Erhebungszwecke unerheblich sind“, heißt es darin.

Eine zweites Gutachten sollte prüfen, ob der Entwurf europarechtliche Vorgaben erfüllt. Eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums erklärte dazu: „Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofes halten wir genauestens ein.“