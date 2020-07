Kroes: "Das Internet ist kein Gratis-Buffet"

"Das Internet sollte frei sein, aber es sollte nicht wie im Wilden Westen sein", sagte EU-Kommissarin Neelie Kroes (zuständig für digitale Medien) im Rahmen der Konferenz re:publica in Berlin am Freitag. Das Netz solle für alle funktionieren und nicht nur für die "Techno-Avantgarde", vor der sie auf der Konferenz sprach. "Das Beste am Internet ist, dass es offen ist, und so sollte es auch bleiben", sagte Kores. Dabei seien "Freiheit" und "Sicherheit" aber keine sich abstoßenden Pole, sagte sie in Bezug auf geplante Regulierungen des Internet. "Zu oft werden Freiheit und Sicherheit als Widerspruch dargestellt. Das ist aber nicht wahr: Es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit, sie ergänzen sich."

Kroes fordert neues Urheberrecht

Die drängendste Frage derzeit sei das Urheberrecht. "Die Öffentlichkeit giert nach Änderungen", sagte Kroes. "Die ACTA-Proteste waren ein Weckruf", sie selbst sei frustriert von der Situation in den Online-Märkten - ein neues Urheberrecht müsse her. In Deutschland etwa würden 95 Prozent der Künstler maximal 1000 Euro pro Jahr mit ihren kreativen Werken verdienen und unter illegalen Downloads leiden. "Das Internet ist kein Gratis-Buffet", sagte Kroes. Neue Ansätze wie jenes des Streaming-Dienstes Spotify seien vielversprechend, wenn es um die faire Entlohnung von Musikern für ihre Werke gehe. Weitere Ideen seien willkommen, man könne sich bei ihr melden - das Versprechen setzte sie nach ihrem Vortrag gleich in die Tat um und traf sich mit einem Vertreter eines jungen Vereins.