Kroes verteidigt Plan für Roaming-Ende und Netzneutralität

Die zuständige EU-Kommissarin Neelie Kroes hat ihre Reformpläne zur Abschaffung der Roaming-Gebühren und zur Netzneutralität im Internet verteidigt. Abgesehen vom jüngsten US-Ausspähskandal sollte Europa grundsätzlich nicht von Providern von außen abhängen. Ihre Pläne seien daher auch „eine Chance für ein sicheres europäisches Cloud-Computing“.

Investitionen in die Infrastruktur sollten durch eine einzige Genehmigung für die Tätigkeit in allen 28 EU-Staaten erleichtert werden. „Entweder sind wir alle verbunden oder gar nicht“, so Kroes. Es gebe keinen Grund, den Telekom-Sektor vom EU-Binnenmarkt auszunehmen. Ihre Reform gebe den Betreibern auch die Möglichkeit, neue und modernere Geschäftsmodelle zu entwickeln. Europa brauche mehr hochqualitative Netzwerke. Zugleich sei ihr Vorschlag „pragmatisch und realistisch“, es gehe nicht um mehr Kompetenzen für Brüssel.