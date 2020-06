Lex Google: Internetbranche für einheitlichen Datenschutz

In Österreich hat die ARGE Daten wegen zahlreicher Anfragen ein Musterschreiben erstellt, mit dessen Hilfe auf einfache Weise eine Löschung bei Google erreicht werden kann. "Es muss nur die Adresse angepasst werden. Wir werden dazu in nächster Zeit geeignete Adressen recherchieren und bereitstellen", kündigte die ARGE Daten am Freitag per Aussendung an.