Live-Stream: Das sagt Mark Zuckerberg im EU-Parlament

"Brauchen keine PR-Show"

Von dem Besuch von Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Dienstagabend im EU-Parlament erwarten sich Europaabgeordnete Antworten. „Wir brauchen keine PR-Show, sondern echte Antworten von Mark Zuckerberg“, sagte der Vizepräsident der Sozialdemokraten, Josef Weidenholzer. „Heute erwarte ich substanzielle Antworten von Zuckerberg“, sagte der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz Becker.



Weidenholzer bedauerte, dass Parlamentspräsident Tajani das kleinere Format der Konferenz der Präsidenten gewählt hat. „Mit so einem ungewöhnlichen Vorgehen macht Tajani Europa kleiner als es ist. Unser Ziel ist eine öffentliche Debatte, in der sich der Facebook-Chef den zuständigen Abgeordneten stellt.“ Auch Vertreter der Zivilgesellschaft sollten die Möglichkeit zur Teilnahme haben.



„Es ist gut, dass sich Zuckerberg in letzter Sekunde doch noch bereit erklärt hat, dass die Anhörung live übertragen wird. Trotzdem wäre es besser gewesen, wenn sich Zuckerberg allen EU-Abgeordneten gestellt hätte“, sagte Becker. Facebook habe europäische Daten massiv missbraucht. „Es reicht nicht, ein reuiges Gesicht zu machen. Wir wollen eine Verhaltensänderung von Facebook.“