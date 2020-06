LulzSec attackiert britische Tageszeitungen

The Times

zurück. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Webauftritt der britischen Tageszeitunggeknackt und ein gefälschter Artikel veröffentlicht, der den Tod des Medienunternehmersverkündete. Die betroffeneNew-Times.co.uk sollte Nutzer ursprünglich über das neue Design der Hauptseite informieren.

Kurz danach wurde auch die Webseite des Boulevardblattes The Sun gehackt und eine Weiterleitung auf den gefälschten Artikel eingerichtet. Später verwies die URL TheSun.co.uk etwa eine Stunde lang direkt auf den Twitter-Stream von LulzSec. Das Problem wurde bis Montagfrüh offenbar behoben, die Webseite der Sun war wieder normal erreichbar. Im Gegensatz dazu ist New-Times.co.uk zur Stunde noch nicht wieder erreichbar.

Über Twitter verkündete LulzSec-Mitglied Sabu außerdem, dass in eMail-Accounts hochrangiger Mitarbeiter des Murdoch-Imperiums eingebrochen worden sei. Kurze Zeit später veröffentlichte die Gruppe Telefonnummern, eMail-Adressen und Passwörter von Mitarbeitern der eingestellten Sonntagszeitung "News of the World". Darunter auch die Login-Daten der Chefredakteurin Rebekah Brooks, die kürzlich im Rahmen des Abhörskandals verhaftet wurde.