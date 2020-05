McCain: "Dass niemand spioniert, ist keine Alternative"

Die islamistische Gruppe Al Nusra in Syrien habe bereits angekündigt, dass sie die USA angreifen wollten. „Wenn hier jemand in Deutschland lebt, von dem wir glauben, dass er Anschläge in den USA plant, dann müssen wir mit deutschen Behörden zusammenarbeiten, um ihn zu überwachen.“ McCain betonte zugleich, dass er nicht glaube, dass die Deutschen in den USA Spionage betrieben. „Aber jede moderne Nation hat Überwachungskapazitäten - und sollte sie auch haben.“