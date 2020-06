Megaupload-Entwickler zu einem Jahr Haft verurteilt

Andrus Nomm, ein 36 Jahre alter Programmierer aus Estland, wurde in den USA zu einer Haftstrafe von einem Jahr und einem Tag verurteilt. Nomm lebte zuletzt in den Niederlanden und war an der Entwicklung von Megaupload beteiligt. Er lieferte sich freiwillig an die USA aus. Er fürchtete wohl eine längere Haftstrafe, weswegen er sich im Rahmen eines Deals schuldig bekannte. Er gestand ein, dass er von urheberrechtlich geschützten Dateien auf den Servern von Megaupload wusste und er diese auch selbst heruntergeladen hat.