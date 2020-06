Merkel: Am digitalen Markt hinkt Europa hinter her

Auch beim Datenschutz sei mehr Gemeinsamkeit in Europa notwendig. Ein einheitliches Datenschutzrecht wäre auch für die Ansiedlung von Firmen sehr hilfreich. "Aber wir haben in Deutschland auch den Anspruch, dass wir unser hohes Datenschutzniveau nicht aufgeben wollen." Sie forderte erneut Verhältnismäßigkeit bei der Datennutzung von Sicherheitsdiensten etwa zur Terrorismusbekämpfung. An einigen Stellen sei diese zurzeit nicht gewahrt.

Auch im Blick auf Wirtschaftsspionage sei Datensicherheit ein sehr entscheidender Punkt. "Deshalb haben wir alle Hände voll zu tun", sagte Merkel. Die Kanzlerin sieht aber auch die Nutzer in der Verantwortung. Die Bürger müssten und würden lernen, mit den neuen Möglichkeiten von sozialen Netzwerken und Ähnlichem umzugehen. Sie müssten entscheiden, was sie preisgeben wollen und was nicht.